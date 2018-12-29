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Різдвяна гонка-2018: всі результати

25.1тЧитати матеріал російською

Легендарні біатлоністи Дар'я Домрачева та Уле-Айнер Бьорндален добули "бронзу" Різдвяної гонки-2018 в німецькому Гельзенкірхені. Для обох спортсменів ці змагання стали останніми в кар'єрі.

Німець Бенедикт Долль йшов третім, але поступився нагородами легендарному норвежцю, навмисно затримавшись на фініші.

Дар'я Домрачева та Уле-Айнер Бьорндален

Дар'я Домрачева та Уле-Айнер Бьорндален

ski-nordique.net

Переможцем гонки став італійський дует Доротеї Вірер і Лукаса Хоффера, а "срібло" змагань здобули німці Франціска Пройсс і Симон Шемпп.

Українські біатлоністи Юлія Джима і Артем Прима не зуміли поборотися за призові місця за підсумками двох гонок. Наші спортсмени допустили шість промахів в мас-старті, і в другому етапі змагань не зуміли зачепитися за п'єдестал, фінішувавши восьмими.

Українці дуже вдало стартували після першої стрільби лежачи, проте потім шість промахів практично на кожному вогневому рубежі опустили Джиму і Приму на сьому позицію. Крім того, під час двох штрафних кіл після першої стійки Юлія втратила рівновагу і впала, втративши дорогоцінні секунди.

Різдвяна гонка-2018: всі результати

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У гонці переслідування через невтішні результати мас-старту українським спортсменам довелося стартувати з відставанням в 30 секунд від першої пари. У черговий раз Джиму і Приму підвела точність, яка протягом другого етапу змагань не дозволяла українцям підніматися вище шостої позиції. У підсумку наші спортсмени прийшли до фінішу лише восьмими, обігнавши представників Японії і Франції.

Різдвяна гонка-2018: всі результати

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Олександр Жирний, який чотири роки виступав за збірну України з біатлону, на третьому етапі Кубка РФ під назвою "Іжевська гвинтівка" виступав в екіпіровці "жовто-синіх".

Особи
Юлія ДжимаАртем ПримаДар'я Домрачева
Місце
НімеччинаГельзенкірхен
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