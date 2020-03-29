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29 березня • оновлено в 20:15
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Резцова про карантин: "Не дотримуюся. Їжджу по гостям, що нам буде? Краще жити як жилося, не забиваючи собі мозок"

5.2т
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Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова похвалилася, що не дотримується і не буде дотримуватися карантину через коронавiрус.

Анфіса Резцова

Анфіса Резцова

СЕ

"Карантин? Я його не дотримуюся, їжджу по гостям, що нам буде? Ходимо по лісі з рідними, відвідала брата під Володимиром, там чиста природа. Онуку рік, його в чотирьох стінах тримати неправильно. Давайте чесно – ніхто не знає навіть, допомагає чи ні маска. Як його дотримуватися щось? Краще жити як жилося, не забиваючи собі мозок. І потім - зараз так активно озвучують, що буде покарання за порушення. Я все розумію, безпека, але де конкретний закон? Вчора почали активно критикувати людей, що поїхали на шашлики. Сидять люди сім'ями, нікому не заважають. Які вони рознощики вірусу? Скоро нам заборонять дихати, чи що? Таке відчуття, що комусь хочеться побільше заборонити", – цитує Резцова "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв обурився поведінкою росіян, які не дотримуються карантин при пандемії коронавiрусу.

Раніше Губернієв заявив, що в таких умовах недотримання карантину при коронавірус, в Росії буде дуже багато жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Давай давай,левчик тоже быковал.
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Спорт Біатлон

Коронавірус. Найважливіше

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