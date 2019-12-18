Противник російського спорту описав країну трьома словами

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон (на фото), який виступає проти участі російських спортсменів в міжнародних змаганнях, описав Росію трьома словами.

"Я не знаю чому, але думаю про білих ведмедів. Тому три слова: ведмеді, успішна і велика", - цитує Самуельссона "Матч ТВ".

22-річний Самуельсон - противник відновлення російського спорту, який вимагав повного вигнання росіян зі спорту. Він негативно відреагував на повернення в біатлон Олександра Логінова і вимагав від нього вибачень за вживання допінгу. Швед неодноразово заявляв, що отримує листи з погрозами вбивства від російських уболівальників.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.