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18 грудня • оновлено в 21:53
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Противник російського спорту описав країну трьома словами

Противник російського спорту описав країну трьома словами
Спортсмен був гранично відвертий
2.7т Читати матеріал російською

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон (на фото), який виступає проти участі російських спортсменів в міжнародних змаганнях, описав Росію трьома словами.

"Я не знаю чому, але думаю про білих ведмедів. Тому три слова: ведмеді, успішна і велика", - цитує Самуельссона "Матч ТВ".

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22-річний Самуельсон - противник відновлення російського спорту, який вимагав повного вигнання росіян зі спорту. Він негативно відреагував на повернення в біатлон Олександра Логінова і вимагав від нього вибачень за вживання допінгу. Швед неодноразово заявляв, що отримує листи з погрозами вбивства від російських уболівальників.

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Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Особа
Себастьян Самуельсон
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Савченко Александр
Савченко Александр
Самуэльссона охарактеризовали одним словом - м у д а к !
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Савченко Александр, пидaр мельдониевый - пшел, скот паРРАшный!
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