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"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону

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Успіх українського біатлоніста Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону, не залишив байдужими вболівальників з Російської Федерації.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Фанати не змогли стримати захоплення гросмейстерською перемогою нашого співвітчизника в гонці переслідування.

"Молоток, Дмитре! Зробив мій день! Сидиш, понуро чекаєш чергового "золота" Рудого Бе з хвилинним відривом, а тут такий нежданчик. А як на останньому колі викладався, хто б міг подумати, що сам Йоханнес з його швидкостями не зможе наздогнати" , "Діма сьогодні взагалі молодець! Несподівано і гідно! З перемогою українських уболівальників! Є привід відзначити", - пишуть користувачі.

"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
"Просто монстр": в Росії захопилися перемогою українця на ЧС з біатлону
Новини
Відео дня! Гімн України на історичному нагородженнi чемпіона світу з біатлону

Нагадаємо, що Бе лідирував після третьої стрільби, але на четвертій промахнувся тричі і в підсумку завоював тільки "срібло". Пізніше з'явилося відео урочистій церемонії нагородження українця. Нашого біатлоніста з перемогою привітав і президент країни, Петро Порошенко.

Сам Бе емоційно прокоментував успіх українця, заявивши що був "повною ж***ю".

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
Росія
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