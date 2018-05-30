Призначення російського тренера в збірній України назвали аморальним

Знаменитий український коментатор Андрій Столярчук вважає, що Федерація біатлону України не мала морального права призначати російського фахівця на посаду головного тренера нашої збірної.

"Призначення Андрія Прокуніна для мене зводиться до того, що на п'ятий рік російсько-української війни ставити старшим тренером збірної України російського фахівця - просто аморально. Я навіть не хочу якось аналізувати його спортивне минуле і те, чого він досяг, будучи тренером команди Південної Кореї", - цитує Столярчука XSPORT .

За словами журналіста він солідарний з уболівальниками, які назвали таку ситуацію плювком в обличчя.

"Знаєте, велика кількість уболівальників мені писали, що тепер навіть не будуть дивитися біатлон, тому що розцінюють це призначення, як плювок в бік України і українських уболівальників. І, в якійсь мірі, я солідарний з їх точкою зору, адже у мене були схожі почуття, коли я дізнався, що з Прокунін ведуться переговори і його планують призначити на посаду головного тренера жіночої збірної", - підсумував Столярчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Губернієв образив Андрія Столярчука, назвавши того скотинякою.