Прийнято рішення по Підгрушнiй в збірній України

Капітан жіночої збірної Олена Підгрушна приєднається до основної команди на другий етап Кубка світу, який пройде австрійському Хохфільцені з 12 по 15 грудня.

"Олена Підгрушна приїде з гір, відповідно, Надя Бєлкіна поїде на Кубок IBU. А з урахуванням програми другого етапу Кубка світу, можливо, відправимо в Ріднау ще кого-то, може бути, навіть Меркушину. Справа в тому, що в Ріднау є суперспринт , а ця гонка дуже підходить Насті. Якщо ж буде потрібно її участь, скажімо, в естафеті, то приїхати в Хохфільцен не буде проблемою – там всього дві години їзди", – цитує президента Федерації біатлону України biathlon.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 32-річна Підгрушна достроково завершила попередній сезон в середині лютого через виявлення гострої стадії міокардиту (запалення серцевого м'яза).

Нагадаємо, що на 1-му етапі збірна України змогла завоювати лише одну медаль. "Срібло" в індивідуальній гонці взяла Юлія Джима.

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