Головна Новини
8 грудня • оновлено в 14:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Прийнято рішення по Підгрушнiй в збірній України

Прийнято рішення по Підгрушнiй в збірній України
Наша спортсменка залишає Кубок IBU
1.8т Читати матеріал російською

Капітан жіночої збірної Олена Підгрушна приєднається до основної команди на другий етап Кубка світу, який пройде австрійському Хохфільцені з 12 по 15 грудня.

"Олена Підгрушна приїде з гір, відповідно, Надя Бєлкіна поїде на Кубок IBU. А з урахуванням програми другого етапу Кубка світу, можливо, відправимо в Ріднау ще кого-то, може бути, навіть Меркушину. Справа в тому, що в Ріднау є суперспринт , а ця гонка дуже підходить Насті. Якщо ж буде потрібно її участь, скажімо, в естафеті, то приїхати в Хохфільцен не буде проблемою – там всього дві години їзди", – цитує президента Федерації біатлону України biathlon.com.ua.

Новини
1-й етап Кубка світу з біатлону: результати і розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 32-річна Підгрушна достроково завершила попередній сезон в середині лютого через виявлення гострої стадії міокардиту (запалення серцевого м'яза).

Нагадаємо, що на 1-му етапі збірна України змогла завоювати лише одну медаль. "Срібло" в індивідуальній гонці взяла Юлія Джима.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Олена Підгрушна Володимир Бринзак
Тег
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги