Приховували: у збірній України розповіли правду про бойкот Кубка світу з біатлону в Росії

Про бойкот фінального етапу Кубка світу в Росії українські біатлоністи знали давно, проте в ЗМІ відповідна інформація просочилася із великим запізненням. Про це розповіла учасниця Олімпійських ігор 2018 року Анастасія Меркушина, яка зазначила, що не відчула жлодних емоцій з цього приводу.

"Ми розуміли, що до Тюмені не поїдемо. Я готувалася, але, в принципі, заздалегідь все було зрозуміло. Тільки через бюрократичну тяганину це не було в пресі, але ми знали, що до Росії не поїдемо. Тому якихось особливих емоцій це рішення не принесло", - цитує Меркушіну XSPORT.

Як повідомляв "Обозреватель", крім збірної України фінальний етап Кубка світу в Росії також бойкотують команди США, Канади, Чехії та словенський біатлоніст Клемен Бауер. Також до бойкоту можуть приєднатися біатлоністи зі Швеції.