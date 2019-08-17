Шипулін зробив "вчинок справжнього російського депутата" і поплатився

Олімпійський чемпіон з біатлону Антон Шипулін, який балотується в Держдуму від партії Путіна "Єдина Росія", не вказав в декларації активи на суму понад 13 млн рублів.

Шипулін володіє 50 структурованими нотами "Коммерцбанк АГ" на загальну суму 3 642 180 рублів, 10 тисячами облігацій ПАТ "Сбербанк" на загальну суму 10 млн рублів, а також має вклад в ПАТ Банк "ФК Відкриття" на суму 2316,17 рублів.

Така дія з боку кандидата в депутати викликала бурхливу реакцію з боку уболівальників. Фанати називають Антона шахраєм, вчинок ганебним, і цікавляться, як це в'яжеться з передвиборними гаслами спортcмена, які написані на його агітмашинi.

"Справжній депутат, ще не вибрали, а вже активи приховує. Плавно увіллється в дружну сім'ю думців, вже свій", - пишуть користувачі.

Не оминули увагою користувачі і партію, від якої балотується біатлоніст.

"Справжній єдинорос!", "Типовий путінтімовец", - макають в бруд партію Путіна коментатори.

Новини Шипулін відмовився від збірної Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Шипулін, який завершив кар'єру в грудні минулого року, офіційно оголосив про бажання стати депутатом Держдуми від пропутінської "Єдиної Росії".

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова назвала Антона зрадником.

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