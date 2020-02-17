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17 лютого • оновлено в 17:49
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"Позбавити життя": норвезький біатлоніст заявив про погрози з України через Путіна

4.3т
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Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен заявив, що отримував погрози смерті від уболівальників з України та Росії після того, як виклав в Instagram фото у футболці з Володимиром Путіним.

"Мені неодноразово погрожували смертю поштою і в Instagram. Це були росіяни і українці. Одного разу я надяг футболку з Путіним, і це їм не сподобалося. Мені прийшли сотні погроз позбавити мене життя. Ми вже звикли до подібного. Думаю, в Норвегії відбувається те саме, що і в Росії. У нас теж є інтернет-тролі", – цитує Крістіансена Dagbladet.

Ветле Шостад Крістіансен

Ветле Шостад Крістіансен

Instagram спортсмена

Крістіансен – дворазовий чемпіон світу 2019 року, дворазовий чемпіон Європи з біатлону. Своє фото у футболці з Путіним на ведмеді він опублікував в Instagram навесні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв жорстко відреагував на критику на адресу російського біатлоніста Олександра Логінова з боку норвезьких біатлоністів братів Бьо, а також європейських ЗМІ, звинувативши їх в "дикій русофобії".

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Автор
Денис Карпов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Володимир Путін
Місце
Норвегія
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