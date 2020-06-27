Заслужений тренер України з біатлону, суддя міжнародної та національної категорії з біатлону, майстер спорту СРСР з біатлону, чемпіон і призер СРСР, Олександр Тимофєєв помер на 70-му році життя.

"Біатлон Україна сумує разом з рідними і близькими людини з великої літери, який все своє життя присвятив служінню людям, розвитку і популяризації біатлону. Помер головний тренер збірної команди Сумської області з біатлону Олександр Данилович Тимофєєв", – написала в Facebook легендарна біатлоністка Валентина Цербе-Несiна.

Помер заслужений тренер збірної України з біатлону Facebook Валентини Цербе-Несіної

Прощання з Олександром Даниловичем відбудеться 28 червня о 10:00 в с. Косівщина, вул. Лесі Українки 10, а в 11:00 на кладовищі (Баранівка).

Як повідомляв OBOZREVATEL, заслужений тренер України і багаторічний помічник Мирона Маркевича Юрій Дячук-Ставицький помер у віці 73 років.