Помер український біатлонний тренер Олександр Прядко

Максим Богданов Біатлон 20:14, 11.06.2020 Оновлено: 20:23, 11.06.2020

Знаменитий український тренер із біатлону Олександр Прядко помер у віці 78 років, повідомляє Главком.

Він займався біатлоном із 1963 року, а в 1973-му організував першу чоловічу групу в місті Прилуки.

Валентина Цербе-Несіна й Олександр Прядко

З 1991 року Олександр Прядко очолював першу національну збірну незалежної України.

Головним досягненням Прядка стала перша олімпійська медаль в історії незалежної України. На XVII зимових Олімпійських іграх у норвезькому Ліллехаммері-1994 її в спринтерській біатлонній гонці серед жінок здобула його підопічна – Валентина Цербе-Несіна.

Олександра Прядка поховали в Чернігові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня заслужений тренер України зі стрибків у воду Михайло Угрюмов помер в одній із київських клінік. Угрюмов потребував хірургічного втручання на кровоносних судинах.

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