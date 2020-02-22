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22 лютого • оновлено в 09:19
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Поліція влаштувала облаву на збірну Росії на чемпіонаті світу з біатлону

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Готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, обшукує поліція.

"У номерах обшуки, вилучаються ноутбуки. Поки це все, що відомо", - цитує РІА "Новостi" першого віцепрезидента Союзу біатлоністів Росії Олексій Нуждова.

Нуждов уточнив, що мова йде про біатлоністів Євгенія Гаранічева, Олександра Логінова і тренера Олександра Касперовича.

Чемпіонат світу з біатлону проходить в італійській Антхольц-Антерсельві з 13 лютого. У суботу, 22 лютого, Гараничев і Логінов, а також Матвій Єлісєєв і Микита Поршнев повинні виступити в чоловічій естафетній гонці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний епізод стався в грудні 2018 року в Хохфільцені. Австрійська поліція наскочила в готель, де проживала збірна Росії з біатлону, яка прибула на 2-й етап Кубка світу. Правоохоронці тоді висунули росіянам звинувачення в серйозних порушеннях антидопінгових правил. Під підозру потрапили біатлоністи, лікарі і масажисти.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Місце
Італія Антхольц
Тег
збірна Росії з біатлону
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