Поліція озвучила результати обшуків у збірної Росії з біатлону

Італійські поліцейські не виявили ознак вживання допінгу російськими біатлоністами Олександром Логиновим і Євгеном Гаранічевим. Ніякi заходи по відношенню до них не плануються.
Дмитро Губернієв (ліворуч) і Олександр Логінов
Як повідомляє ТАСС з посиланням на заяву посольства Росії в Італії, в розпорядженні карабінерів залишилися особистий телефон і ноутбук Логінова, а також телефон його тренера Олександра Касперовича, результати їх перевірки будуть відомі пізніше.
Сам обшук пройшов після заяви представника Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) про те, що в номері росіян можуть бути матеріали, які вказують на порушення ними антидопінгових правил, що в Італії є кримінальною статтею.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Обшуки в номерах російських біатлоністів розпочалися 22 лютого о 6 ранку за місцевим часом.
Першопричиною облави став запит від IBU: у Касперовича знайдена українська акредитація.
Крім того, Логінов цікавив правоохоронців на тлі допінг історії в минулому.
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак спростував інформацію, що Україна видала в обхід закону Касперовичу свою акредитацію.
Логінов розповів подробиці облави, заявивши, що йому довелося сидіти в одних трусах
Президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов заявив, що італійська поліція пришла в готель до спортсменам РФ через підробленої акредитації тренера Олександра Касперовича.
23 лютого Олександр Логінов прийняв рішення знятися з мас-старту, віддавши своє місце українцю.
Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!