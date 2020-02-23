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23 лютого • оновлено в 15:42
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/ Новини біатлону

Поліція озвучила результати обшуків у збірної Росії з біатлону

4.9т
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Італійські поліцейські не виявили ознак вживання допінгу російськими біатлоністами Олександром Логиновим і Євгеном Гаранічевим. Ніякi заходи по відношенню до них не плануються.

Дмитро Губернієв (ліворуч) і Олександр Логінов

Дмитро Губернієв (ліворуч) і Олександр Логінов

Як повідомляє ТАСС з посиланням на заяву посольства Росії в Італії, в розпорядженні карабінерів залишилися особистий телефон і ноутбук Логінова, а також телефон його тренера Олександра Касперовича, результати їх перевірки будуть відомі пізніше.

Сам обшук пройшов після заяви представника Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) про те, що в номері росіян можуть бути матеріали, які вказують на порушення ними антидопінгових правил, що в Італії є кримінальною статтею.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Выявление признаков употребления допинга спорцменами входит в компетенцию итальянской полиции?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А внутри этих росейских нapкомaнов искали?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А внутри этих росейских наркоманов искали?
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