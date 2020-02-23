Російський біатлоніст Олександр Логінов був змушений знятися з мас-старту на чемпіонаті світу після обшуку в його номері в італійському готелі, повідомляють РІА "Новини" з посиланням на СБР.

Артем Прима

Причиною такого рішення спортсмена стала його психологічна неготовність, уточнює тренер.

Спортсмена з Російської Федерації в гонці з масовим стартом замінить українець Артем Прима. Також в мас-старті візьме участь капітан збірної України Дмитро Підручний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Логінов розповів, як проходила поліцейська облава в італійському готелі в Антхольці де проживає команда на чемпіонаті світу.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!