Підручного відмовилися випускати на гонку чемпіонату світу

Тренерський штаб збірної України з біатлону прийняв рішення дати відпочити чемпіону світу в гонці переслідування Дмитру Підручному і не випускати його на індивідуальну гонку.

Дмитро Підручний

"Діма був ще дуже втомленим після двох важких стартів. Після переможної гонки він проспав 11 годин. Але зараз вже почуває себе краще, із завтрашнього дня буде тренуватися і готуватися до одиночного міксту. Приму ми почали цілеспрямовано готувати до класичної естафети в суботу. Інші четверо спортсменів стартуватимуть – Семенов, Тищенко, Ткаленко і Труш", – сказав в інтерв'ю прес-службі ФБУ старший тренер української команди Юрай Санітра.

Нагадаємо, що лідер загального заліку норвежець Йоханнес Бе лідирував в гонці переслідування після третьої стрільби, але на четвертій промахнувся тричі і в підсумку поступився "золотом" нашому співвітчизнику. Пізніше з'явилося відео урочистої церемонії нагородження українця, під час якої Діма розплакався.

Нашого біатлоніста з перемогою привітав і президент країни Петро Порошенко.

А Йоханнес Бе емоційно прокоментував успіх українця, заявивши що був "повною д***ю".

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