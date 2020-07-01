Підручний звернувся до українців через Росію: спортивні підсумки 30 червня

Рестлер з Білорусі Сергій Кузнецов помер від коронавірусу, а ексбоєць UFC Сінді Дандуа вирішила продавати інтимні фото, щоб відкрити спортзал.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 30 червня.

Крім того, чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний висловився про Росію. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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