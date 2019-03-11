Підручний виграв "золото" ЧС: спортивні підсумки 10 березня

Україна вперше в своїй історії завоювала "золото" чемпіонату світу з біатлону серед чоловіків, а футболіста збірної України Олександра Зінченка визнали кращим гравцем "Манчестер Сіті" в лютому. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 10 березня.

Крім того, український боксер Тарас Шелестюк тріумфально повернувся на ринг після 19-місячної перерви. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Вперше в історії! Україна взяла "золото" чемпіонату світу з біатлону

Непереможний український боксер ефектно виграв бій у США

Українця Зінченка визнали кращим футболістом "Манчестер Сіті"

Відео дня! Гімн України на історичному нагородженні чемпіона світу з біатлону

Усик прийшов до священиків і розповів, коли потрібно бити людей

"Я був повною д***ю": кращий біатлоніст світу "принижений українцями"

В Італії за пограбування зловили "Андрія Шевченка"

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!