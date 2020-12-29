Підручний виграв конкурс стрільців на Різдвяній гонці

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний другий рік поспіль посів перше місце на конкурсі стрільців під час Різдвяної гонки, яка пройшла в німецькому Рупольдінгу.

Слідом за нашим співвітчизником на п'єдесталі розташувалися італійка Доротея Вірер і швейцарка Лена Хеккі. Повністю шістка найкращих снайперів має такий вигляд:

1. Дмитро Підручний (Україна);

2. Доротея Вірер (Італія);

3. Лена Хеккі (Швейцарія);

4. Міхал Крчмарж (Чехія);

5. Бенедикт Долль (Німеччина);

6. Дінара Алімбекова (Білорусь).

Як повідомляв OBOZREVATEL, наша команда потрапила до п'ятірки найсильніших під час мас-старту на Різдвяній гонці, але провалила гонку переслідування через невдалу стрільбу і низьку швидкість бігу. За її підсумками українська збірна посіла останнє місце, випередивши лише Швецію, яка не фінішувала.

Кубок світу з біатлону відновиться п'ятим етапом у німецькому Оберхофі, який стартує з жіночого спринту на 7 км у четвер, 7 січня.