Підручний провів драматичний мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону

У шведському Естерсунді чоловічою гонкою з масовим стартом завершився 53-й чемпіонат світу з біатлону. Єдиний представник України Дмитро Підручний посів 10-е місце.

Змагання пройшло при страшних погодних умовах зі снігопадом і сильним вітром. Наш співвітчизник пожертвував швидкістю на лижні і зробив ставку в гонці на точну стрільбу.

Така тактика бездоганно працювала на перших двох вогневих рубежах.

And then there were 10 with the perfect score - @ 7ohannesbo leads @simondstx and Arnd Peiffer out of the second prone! # 2019Ostersund



Watch the men 's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tq3nkWHyJV