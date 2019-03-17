Підручний провів драматичний мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону

У шведському Естерсунді чоловічою гонкою з масовим стартом завершився 53-й чемпіонат світу з біатлону. Єдиний представник України Дмитро Підручний посів 10-е місце.

Мас-старт на ЧС з біатлону

Змагання пройшло при страшних погодних умовах зі снігопадом і сильним вітром. Наш співвітчизник пожертвував швидкістю на лижні і зробив ставку в гонці на точну стрільбу.

Така тактика бездоганно працювала на перших двох вогневих рубежах.

Перший промах Дмитро зробив на першій стійці, але завдяки великій кількості неточностей у суперника, пішов зі стадіону третім.

Заключна стрілянина стала справжньою грою нервів, де 27-річний тернополянин зробив два необов'язкових промахи і драматично втратив шанси на медаль.

Нагадаємо, що Підручний 10 березня взяв "золото" в індивідуальній гонці чемпіонату світу. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.

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