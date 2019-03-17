Підручний провів драматичний мас-старт на чемпіонаті світу з біатлону

У шведському Естерсунді чоловічою гонкою з масовим стартом завершився 53-й чемпіонат світу з біатлону. Єдиний представник України Дмитро Підручний посів 10-е місце.
Мас-старт на ЧС з біатлону
Змагання пройшло при страшних погодних умовах зі снігопадом і сильним вітром. Наш співвітчизник пожертвував швидкістю на лижні і зробив ставку в гонці на точну стрільбу.
Така тактика бездоганно працювала на перших двох вогневих рубежах.
And then there were 10 with the perfect score - @ 7ohannesbo leads @simondstx and Arnd Peiffer out of the second prone! # 2019Ostersund- IBU World Cup (@IBU_WC) 17 березня 2019 р
Watch the men 's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tq3nkWHyJV
Перший промах Дмитро зробив на першій стійці, але завдяки великій кількості неточностей у суперника, пішов зі стадіону третім.
Заключна стрілянина стала справжньою грою нервів, де 27-річний тернополянин зробив два необов'язкових промахи і драматично втратив шанси на медаль.
Нагадаємо, що Підручний 10 березня взяв "золото" в індивідуальній гонці чемпіонату світу. Під час урочистої церемонії нагородження наш біатлоніст розплакався під гімн України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.
Наші команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко продемонструвала приголомшливий результат, здобувши другу нагороду на першості планети.
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