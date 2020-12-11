Підручний про 74-те місце в чоловічому спринті: спитайте у тренера, чому я так біжу

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний зізнався, що перебуває в поганій формі на старті Кубка світу.

У коментарі виданню XSPORT наш спортсмен розповів, що під час чоловічого спринту, який відбувся в п'ятницю, 11 грудня, у нього не було сил, щоб додати в швидкості на другому колі. Він також заявив, що в українській команді панує не найкраща атмосфера.

"Чому я так біжу? Всі питання до тренера, він нас готував, а не я. Я старанно виконував всі його завдання, тому як підготував, так і біжимо. Стосовно другого кола в сьогоднішній гонці – просто перестав бігти і все, нічого не міг з собою зробити, додати не виходило абсолютно. Не знаю, що зі мною зараз відбувається, абсолютно не ті кондиції, які повинні бути. Начебто тільки початок сезону, але форми абсолютно немає. З приводу атмосфери в команді? Вона неідеальна, але в принципі все в робочому режимі. Будемо далі працювати над помилками", – розповів про ситуацію Підручний.

Відзначимо, що після п'яти гонок капітан збірної України займає 55-те місце в загальному заліку з 9 очками. Найкращий результат серед наших спортсменів зараз показує Артем Прима, який йде 28-м з 61 пунктом. Лідирує норвежець Йоханнес Тіннес Бьо, в активі якого 253 бали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна провалила чоловічий спринт на 10 км в межах третього етапу Кубка світу з біатлону в Хохфільцені, а Підручний посів 74-те місце.