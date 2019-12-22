Підручний потрапив в неприємну ситуацію на Кубку світу з біатлону

На 3-му етапі Кубка світу з біатлону, який з 16 по 22 грудня проходить у французькому Ансі, відбулася гонка з масовим стартом серед чоловіків на 15 км.

Україну представляв Дмитро Підручний, який потрапив в неприємну ситуацію на старті. 28-річний тернополянин впав перед першою стрільбою.

"Дмитро впав, у нього відкрилося кріплення. Ми боялися, що він зламав лижу. Втратив десь хвилину. Шкода, він міг бути сьогодні попереду. Такий біатлон сьогодні. Траса важка, непросто штовхати лижі вперед", – сказав тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра в ефірі "UA: Перший".

Відзначимо, що це не завадило Дімі відстріляти чисто на перших двох вогневих рубежах. Однак неточні постріли на стійках відкинули українця на 23-е місце..

Перемогу в чудовому стилі здобув Йоханнес Тінгнес Бе, випередивши більш ніж на 40 секунд француза Емільєна Жакле. "Бронза" на рахунку Тар'єю Бе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в спринті Дмитро Підручний зумів прорватися в топ-20, зайнявши підсумкове 18-е місце.

У жіночій спринтерській гонці Олена Підгрушна показала відмінний результат, посівши 9-е місце.

Напередодні в жіночій гонці переслідування українка Віта Семеренко зробила великий прорив, відігравши 28 місць.

Чоловічу гонку переслідування наша збірна провалила.

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