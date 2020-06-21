Підручний показав, як уникають штрафів за порушення ПДР в Тернополі

Максим Богданов Біатлон 17:52, 21.06.2020

Знаменитий український біатлоніст Дмитро Підручний показав, як уникають відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Тернополі.

Чемпіон світу у себе в Instagram виклав фотографію, на якій зображений автомобіль з перевернутим державним номерним знаком.

"Номер перевернув - можна порушувати", – підписав знімок Підручний.

Instagram Дмитра Підручного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Підручний заявив, що не розуміє, чому деякі наші спортсмени бояться відкрито говорити на тему військової агресії Росії по відношенню до України.

Підручний впевнений, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.

Коментувати
Спорт Біатлон

Дивіться також

ЗСУ знищили вогневу точку терористів із квадрокоптера: з'явилося відео

У Києві в житловому будинку вибухнув газ: є загиблі. Усі деталі та відео

"Моє здоров’я – в надійних руках": хвора на COVID-19 Зеленська звернулася до медиків

Коронавірус слабшає й незабаром може зникнути, – лікар із Італії

Притула присоромив українців через російську музику: назвав "ла*ном" і нагадав про війну