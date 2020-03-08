Чоловічою гонкою з масовим стартом на 15 км завершився 7-й етап Кубка світу з біатлону, який проходив без глядачів в чеському Нове Мєсто.

Україну в цій дисципліні представляли Дмитро Підручний та Артем Прима, які фінішували 4-м і 11-м відповідно.

Дмитро Підручний tribuna.com

Підручний до останнього вогневого рубежу зберігав шанси на медаль, підходячи до четвертої стрільби з відставанням всього в 10 секунд. Але промах першим же пострілом перекреслив всі надії України на ще одну нагороду.

Незважаючи на такий провал, Діма видав божевільне останнє коло, на фініші лише на 2,9 секунди відставши від "бронзи".

Примі в гонці не вдалося впоратися зі стрільбою стоячи. Артем зробив три неточних постріла, позбавивши себе високого місця.

Результати мас-старту Кубка світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в жіночому мас-старті українка Валентина Семеренко на одному зі спусків вибила з траси російську біатлоністку. Сумчанка випадково зачепила лижами Юрлову-Перхт і спортсменка з РФ полетіла в кювет.

Нагадаємо, що в суботу, 7 березня, чоловіча збірна України з біатлону на КС в Чехії створила грандіозну сенсацію, взявши "срібло" в естафеті.

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