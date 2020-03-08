Підгрушну відмовилися випускати на гонку Кубка світу з біатлону

Тренерський штаб збірної України з біатлону вирішив поберегти Олену Підгрушну перед заключним етапом Кубка світу в Фінляндії.

Капітан нашої команди не виступить в мас-старті на етапі в Нове Мєсто.

Олена Підгрушна Андрій Іванов / biathlon.com.ua

"Олена Підгрушна не братиме участі в мас-старті. 7 березня гонка була непростою. Ми хочемо поберегти її для інших стартів, які йдуть в залік Кубка націй. За складом вже ніяких змін не буде. У Контіолахті поїдемо тієї ж п'ятіркою", – цитує старшого тренера жіночої збірної України Валерія Лєснікова "Суспільне біатлон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні наша збірна в соства Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної драматично втратила медаль, зайнявши четверте місце.

Чоловіча збірна України з біатлону на КС в Чехії створила грандіозну сенсацію, взявши "срібло" в естафеті.

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