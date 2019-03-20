"Педофіла" Губернієва зацькували за "секс" із біатлоністкою збірної Росії

Одіозний російський журналіст Дмитро Губернієв став об'єктом глузувань в інтернеті після того, як спробував фліртувати з тюменською біатлоністкою Вікторією Сливко.

"Губернієв в інстаграмі коментував майже кожне моє фото: "Віко, ти секс світового біатлону". Секс, секс, секс. Поняття не маю, що його спонукало на такі слова. І я йому написала особисто – по-доброму: "Дмитре, можна не коментувати в такому ключі?" Я не хочу його образити – до того ж він за першої ж можливості скаже, що думає про мене. І він одразу ж залишив коментар: "Друзі, я помилився, секс світового біатлону – не Сливко, а Магдалена Нойнер", – цитує 25-річну Сливко sports.ru.

Вікторія Сливко sports.ru

Вікторія Сливко sports.ru

Вікторія Сливко sports.ru

Вікторія Сливко (крайня праворуч) sports.ru

Вікторія Сливко sports.ru

Вікторія Сливко sports.ru

Вболівальники обурилися таким вчинком журналіста, назвавши його "педофілом" і "хтивим".

"Зазвичай так поводяться школярі, які бачили жіноче тіло тільки на картинках у журналі або в інтернеті", — зазначають користувачі.

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

sports.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські вболівальники почали вимагати звільнити Губернієва за наклеп на адресу чемпіона світу з біатлону Антона Бабікова.

Раніше Губернієв став жертвою образливих коментарів в інтернеті після того, як провів мітинг на Манежній площі (Москва) на підтримку Володимира Путіна.

ЗМІ назвали журналіста "головним конферансьє Путіна", згадавши, що він вів усі масові заходи на підтримку президента РФ.

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