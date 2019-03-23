Пасьют Кубка світу з біатлону: де Україна

Українські біатлоністи не змогли поборотися за медалі в чоловічій гонці переслідування заключного етапу Кубка світу в норвезькому Холменколлені. Наших спортсменів підвела стрільба.

Чемпіон світу Дмитро Підручний з чотирма промахами замкнув тридцятку найсильніших біатлоністів гонки, а ще один українець Артем Прима, який повністю завалив стрільбу, став 49-м.

Дмитро Підручний

"Золото" пасьюту, незважаючи на три промахи, добув Йоханнес Тінгнес Бьо, який на 14 секунд випередив свого брала Тар'єя. Третім до фінішу прийшов німець Арнд Пайффер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністки не зуміли поборотися за медалі у гонці переслідування заключного етапу Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Наші спортсменки, допустивши мінімум чотири промахи, фінішували за межами топ-20 змагань.

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