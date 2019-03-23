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Пасьют Кубка світу з біатлону: де Україна

1.2тЧитати матеріал російською

Українські біатлоністи не змогли поборотися за медалі в чоловічій гонці переслідування заключного етапу Кубка світу в норвезькому Холменколлені. Наших спортсменів підвела стрільба.

Чемпіон світу Дмитро Підручний з чотирма промахами замкнув тридцятку найсильніших біатлоністів гонки, а ще один українець Артем Прима, який повністю завалив стрільбу, став 49-м.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Новини
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"Золото" пасьюту, незважаючи на три промахи, добув Йоханнес Тінгнес Бьо, який на 14 секунд випередив свого брала Тар'єя. Третім до фінішу прийшов німець Арнд Пайффер.

Пасьют Кубка світу з біатлону: де Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністки не зуміли поборотися за медалі у гонці переслідування заключного етапу Кубка світу в норвезькому Холменколлені.

Наші спортсменки, допустивши мінімум чотири промахи, фінішували за межами топ-20 змагань.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Дмитро ПідручнийАртем Прима
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