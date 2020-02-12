"Отримують медичну підтримку": російська чемпіонка звинуватила зірок біатлону в обмані

Триразова олімпійська чемпіонка росіянка Анфіса Резцова вважає, що норвезькі біатлоністи та француз Мартен Фуркад перемагають на змаганнях завдяки медичній допомозі.

"Мартен Фуркад – великий спортсмен, величезний талант, але все одно якусь медичну підтримку отримує. Те ж саме – норвежці. Ну не можу повірити, що Тіріл Екхофф настільки на голову всіх сильніше ходом. Всі п'ять етапів вона пре, як ужалена. Не повірю, що таке можливо без медичної допомоги. Але, як то кажуть, не спійманий – не злодій", – цитує слова Резцової агентство Eurosport.

Анфіса Резцова bookmaker-ratings.com.ua

Вона також поділилася думкою про причини невдач російських біатлоністів в першій половині сезону.

"На хлопців діє допінговий скандал. Це тисне їм на мізки та позначається на результатах. Візьміть Сашу Логінова: людина своє покарання відбула, а йому постійно нагадують про минуле. Звичайно, це впливає", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васил'єв не бачить у збірної Росії жодних шансів на медалі на чемпіонаті світу, який стартує в Італії 13 лютого.

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