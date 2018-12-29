Останній забіг Бйорндалена: дивитися онлайн-трансляцію Різдвяної гонки-2018

Різдвяною гонкою у німецькому Гельзенкірхені 29 грудня завершиться черговий біатлонний рік. При цьому змагання вкотре приймає футбольний стадіон "Шальке" — "Фельтінс-Арена". Першим з двох етапів відбудеться мас-старт (початок 19:05 за київським часом), а потім відразу стартують перегони переслідування (20:20).

У Різдвяній гонці візьмуть участь 10 змішаних пар з різних країн, які здебільшого складаються з найсильніших біатлоністів світу. До їхнього складу потрапила і Україна — нашу країну у Німеччині представлять Артем Прима і Юлія Джима. Також гонка визначальна тим, що вона стане останнім стартом у кар'єрі легендарного Уле-Айнара Бйорндалена.

"Фельтінс-Арена" Biathlon-aufSchalke.de

Новини Україна повторила історичне досягнення на Кубку світу з біатлону

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію обох етапів Різдвяної гонки.

Різдвяна гонка-2018

"Фельтінс-Арена", Гельзенкірхен (Німеччина)

Мас-старт і гонка переслідування

Повний склад учасників

Катерина Юрлова-Перхта і Антон Шипулін (Росія)

Деніз Херрманн і Бенедикт Долль (Німеччина)

Франциска Пройсс і Сімон Шемпп (Німеччина)

Дар'я Домрачева і Уле-Айнар Бйорндален (Білорусь-Норвегія)

Юлія Джима і Артем Прима (Україна)

Доротея Вірер і Лукас Хофер (Італія)

Фуюко Тачізакі та Мікіто Тачізакі (Японія)

Ліза Тереза Хаузер і Домінік Ландертінгер (Австрія)

Анаіс Бескон та Емільєн Жаклен (Франція)

Вероніка Віткова і Міхал Крчмарж (Чехія)

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Гонка ще не почалася

1,5 ГОДИНИ ДО ГОНКИ. "Фельтінс-Арена" вже в очікуванні Різдвяної гонки

Hier veltins Arena live

Biathlon

World Team challanger 2018 pic.twitter.com/nSYntFQsVS — Frank Wnendt (@FrankWnendt) December 29, 2018

2 ГОДИНИ ДО ГОНКИ. Україну сьогодні в Гельзенкірхені представлять Артем Прима і Юлія Джима. Українська пара бере участь у Різдвяній гонці вже 11-й раз поспіль, а вигравала її рівно 10 років тому - в 2008-му кращими були Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля.

7 ГОДИН ДО ГОНКИ. Сьогоднішня Різдвяня гонка стане останнім стартом не тільки для Уле-Айнара Бйорндалена, а й ще для двох біатлоністів.

Дуже символічно, що разом з Бйорндаленом кар'єру завершує і його дружина — білоруска Дар'я Домрачева. Подружжя, звісно, побіжить у парі та після перегонів попрощається з професійним біатлоном.

До подружжя Бйорндалена "примазався" також росіянин Андрій Шипулін, який оголосив про завершення кар'єри зовсім нещодавно.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Різдвяну гонку-2018, на відміну від етапів Кубка світу, не покажуть на загальнодоступних українських каналах. Перегони можна буде побачити на телеканалі "Спорт 1", а також на російському каналі "Матч ТВ" і на супутниковому канаті "Євроспорт 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Джима у цьому сезоні вже виграла одну гонку етапу Кубка світу — українка була сильніша за всіх в індивідуальній гонці (15 км) у Нове-Мєсто (Чехія).