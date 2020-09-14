Олімпійський чемпіон з Росії розповів про "карателів з WADA та МОК"

Колишній російський біатлоніст Євген Устюгов назвав несправедливим анулювання його результатів і звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

Як зазначив чемпіон Олімпіади-2010 в інтерв'ю ТАСС, російські чиновники кинули своїх спортсменів на напризволяще і не відстоюють їх права у допінгових розслідуваннях.

"Ніколи не відчував себе настільки безпорадною, маленькю людиною, яка потрапила під прес карателів зі Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Відносно наших спортсменів більше не діє жодна форма захисту. На мій погляд, спортивне начальство просто умив руки , кинувши нас напризволяще. Якби не друзі, можна було померти від відчаю ", – заявив Устюгов.

Відзначимо, що Устюгова було визнано винним в застосуванні забороненої речовини оксандролона, його результати з 27 серпня 2013 року до кінця сезону-2013/14 були анульовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава Міжнародної федерації легкої атлетики Ламін Діак розкрив допінгові махінації Росії.