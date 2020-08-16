Олімпійський чемпіон, який закликав "лупити як собак" протестуючих в Білорусі, пояснив свої слова

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов пояснив пропозицію бити протестуючих в Білорусії.

За словами легендарного російського біатлоніста, його не так зрозуміли.

"Я мав на увазі не народ Білорусії, а провокаторів, які кидають пляшки із запальною сумішшю, кидаються камінням і цеглою, на машинах тиснуть співробітників міліції, співробітників ДАІ, втягують дітей у свої акції і роздають долари", – заявив Тихонов у себе на офіційному сайті.

На його думку, прагнення протестуючих до змін призведе до платної освіти і медицини, а також дестабілізації ситуації в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL,12 серпня Тихонов в одному з інтерв'ю різко засудив протести в Білорусі, що розгорілися після виборів президента.

Знаменитий росіянин з упевненістю заявив, що 90% учасників мітингу – безголова, проплачена публіка, i будь його воля, то він би з першої хвилини цих заворушень дав би команду бити протестуючих, як собак.

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