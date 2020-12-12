Олімпійський чемпіон полетів в кювет у гонці на Кубку світу з біатлону

Максим Іншаков Біатлон 16:55, 12.12.2020 Оновлено: 16:55, 12.12.2020

На Кубку світу з біатлону в австрійському Хохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 км.

Змагання ознаменувався курйозним епізодом на першому колі дистанції. В одному з швидкісних спусків олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Себастьян Самуельсон не втримався на трасі і вилетів за огорожу.

Це падіння вплинуло на швидкість шведського біатлоніста, який в підсумку з двома промахами фінішував 10-м.

Українці виступили в пасьютi невдало. Артем Прима 43-й, а Антон Дудченко 45-й.

Перемогу в гонці святкував Кантен Фійон Майї. Другим приїхав його співвітчизник Емільен Жаклен. "Бронза" у Йоханнеса Дале.

Результати гонки переслідування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше збірна України з біатлону посіла 7-е місце в жіночій естафеті.

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