Олімпійський чемпіон із РФ принизив російську біатлоністку

Дворазовий олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв залишився незадоволений виступом своєї співвітчизниці Світлани Миронової в пасьюті Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі.

Росіянка допустила дев'ять промахів і в підсумку фінішувала на 48-й позиції.

"У Миронової взагалі дев'ять кіл - з таким результатом на Кубок світу не треба їздити, я вважаю. Мені взагалі незрозуміло, як можна не навчити швидкого спортсмена - такого, як Миронова - стріляти більш-менш стерпно", - цитує Васильєва ТАСС.

Світлана Миронова Союз біатлоністів Росії

На думку колишнього російського біатлоніста, ні сніг, ні вітер не повинні заважати спортсменам точно стріляти.

"Якими б не були погодні умови, дев'ять промахів - це неприпустимий результат, тому що були спортсмени, які впоралися з вітром, допустивши лише по два промахи", - зробив зауваження Мироновій олімпійський чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погодні умови в німецькому Оберхофі ускладнили біатлоністкам завдання в гонці переслідування. Жодна зі спортменок не зуміла чисто відстрілятися на чотирьох вогневих рубежах.

Француженці Анаіс Бесконд та італійці Доротеї Вірер не вдалося завоювати медалі жіночого пасьюту в німецькому Оберхофі. Біатлоністки завадили один одному фінішувати в трійці найсильніших.

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