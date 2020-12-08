Олімпійська чемпіонка з Росії: не відмовляюся від допінгу, я це робила

Триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова не стала приховувати, що вживала допінг під час спортивної кар'єри.

В інтерв'ю виданню Sports.ru ексспортсменка зазначила, що не знає, які препарати їй кололи. Їй було достатньо того, що ці добавки допомагали їй перемагати на змаганнях.

"Відчувала допінг, коли нас кололи в усі місця: і сюди, і сюди, і сюди. Так, ефект був. Це коли я повернулася в лижі в 96-му. Пахала як лось, і мені сказали: треба ще робити це. Прийшла до лікаря: всім робите, давайте і мені. Треба заплатити за 4 місяці. І ось тут, насправді, я відчула добавку в організмі. Не відрікаюся від допінгу, я це робила. Жодного препарату не знаю і знати не хочу. Мені це допомагало – і все. Якби мене викрили, то, напевно, вже відповідала б. Перед іконою кажу: я не знаю, що мені кололи. Добавка – по кайфу, я їх обіграю і слава богу", – заявила Резцова.

Росіянка є дворазовою володаркою "золота" з біатлону на Олімпіадах в Альбервілі-1992 і Ліллехаммері-1994 і чемпіонкою ОІ-1988 з лижних гонок. На її рахунку також три перемоги на світових першостях і дві – на Кубку світу з біатлону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський коментатор Дмитро Губернієв визнав, що росіяни "жерли допінг".