Облава на збірну Росії на ЧС з біатлону: Бринзак відповів про "вину України"

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак спростував інформацію, що Україна видала в обхід закону тренеру збірної РФ Олександру Касперович свою акредитацію на чемпіонат світу.

"Інформація про те, що українська делегація видала акредитацію за своєю квотою тренеру Олександру Касперовичу, не відповідає дійсності. Він не жив по українській акредитації в Антхольці, але в день гонки переслідування попросив акредитаційну карту у одного з членів нашої делегації і з цією картою потрапив на трасу, щоб підказувати інформацію своєму спортсмену", - цитує Бринзака biathlon.com.ua.

За словами глави ФБУ порушення було помічено спортивним директором IBU, який зв'язався з нами з вимогою здати акредитацію для її анулювання.

"Цю вимогу ми виконали і надали пояснення IBU. Вчора ж ця акредитація нам була видана знову і нею користується наш представник. Ні поліція, ні хто-небудь інший не вилучав українську акредитацію у тренера Касперовича. Після встановлення фактів і наших пояснень, інших питань або претензій з боку IBU до нас не було", – підсумував Бринзак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 22 лютого, в італійському готелі, де проживає збірна Росії з біатлону місцева поліція провела обшуки. Однією з причин стала українська акредитація Олександра Касперовича.

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