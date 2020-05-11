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11 травня • оновлено в 19:53
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"Несправедливо": український біатлоніст назвав війну з Росією прихованою

2.3т
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Український біатлоніст Артем Прима зізнався, що не зовсім розуміє, що відбувається на Донбасі, де Росія веде військову агресію проти нашої країни.

"У нас в країні йде війна, у нас гинуть хлопці. Якщо раніше гинули мої однолітки, то тепер вже і набагато молодші хлопці. Це дуже погано для будь-якої країни. Ми ведемо якусь приховану війну з Росією. В цьому треба розбиратися. Хто винен в цьому? Взяти і сказати, що точно той чи інший – я міг би це зробити, якби це було в спорті, і я знав це на 100%. А не знаючи багатьох нюансів, не можу сказати, що і як. Я не настільки кваліфікований в цьому питанні", – наводить слова Прими Sport.ua.

Артем Прима

Артем Прима

Федерація біатлону України

Він також зазначив, що у 2014 році відчував себе безсилим під час тренувальних зборів. "У 2014 році всі були пригнічені. Ми – мужики, захищаємо честь країни в спорті, а у нас у цей час вдома війна. Думаю, для кожного чоловіка – це не зовсім добре. Ти готовий і хочеш допомогти, як своїй сім'ї, так і своїй країні. Це теж нечесно: ми на зборах бігаємо, тренуємося, а хлопці на війні гинуть в цей час. Від цього погані відчуття", – зазначив біатлоніст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний висловився про війну з Росією, натякнувши на слова боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка про єдність з РФ.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Артем Прима
Тег
Збірна України з біатлону
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