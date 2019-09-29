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29 вересня • оновлено в 14:06
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Непереможний американець в чемпіонському бою з нокдауном об'єднав титули

Непереможний американець в чемпіонському бою з нокдауном об'єднав титули
Поєдинок пройшов у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) на арені "Staples Center"
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Непереможний чемпіон IBF Еррол Спенс (26-0, 21 КО) переміг Шона Портера (30-3-1, 17 КО) і завоював титул WBC в напівсередній вазі.

Бій між американськими боксерами відбувся в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) на арені "Staples Center" і завершився роздільним рішенням суддів 112-115, 116-111, 116-111.

Незважаючи на прогнози фахівців поєдинок вийшов рівним. Бій проходив на зустрічних курсах, з обмінами ударами і роботою на ближній дистанції. В одинадцятому раунді Спенс чітким боковим зліва відправив Портера в нокдаун.

"Шон Портер – жорсткий, незручний боєць. Мені дійсно було незручно з ним боксувати. Я виглядав не так, як хотів. У ринзі я здавався недбалим, але я виглядав так через суперника. Сьогодні я вкладався в усі удари. Я хотів показати , що можу потрясти одного з найміцніших і жорстких боксерів в напівсередній вазі. Саме це я і зробив", - цитує Ерола Bad Lelft Hook.

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Спенс - Портер

Наступним суперником нового чемпіона IBF і WBC стане ексчемпіон світу в двох вагових категоріях Денні Гарсія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Портер напередодні об'єднавчого поєдинку проти співвітчизника Ерола Спенса згадав про зустріч з українцем Олександром Усиком.

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Особа
Еррол Спенс
Місце
США
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