''Неоголошена війна'': біатлоніст збірної України виправдав бойкот Росії

Біатлоніст збірної України Дмитро Підручний упевнений, що відмова України виступати на торішньому етапі Кубка світу в Тюмені була правильним рішенням.
"Це палиця із двома кінцями. З одного боку втратили квоту, з іншого боку зараз ситуація неоголошеної війни. Плюс нині наших моряків там утримують. Особисто я вважаю, що їхати туди і говорити, що спорт поза політикою, неправильно. Їхати у Тюмень було б неправильно. Це моя думка. Але, можливо, я не правий. У кожного своя правда і кожен дивиться зі свого боку", — заявив Підручний в інтерв'ю Sport Traveler UA.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українська команда не поїхала на заключний (9-й) етап Кубка світу з біатлону 2017/2018, який із 22 по 25 березня проходив у Тюмені. Наша країна офіційно оголосила бойкот змаганням у Росії.
Через це, а також провальний виступ на 8-му етапі, збірна України в сезоні 2018/2019 Кубка світу втратила максимальну квоту в кожній гонці з роздільним стартом.