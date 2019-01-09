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''Неоголошена війна'': біатлоніст збірної України виправдав бойкот Росії

2.7тЧитати матеріал російською

Біатлоніст збірної України Дмитро Підручний упевнений, що відмова України виступати на торішньому етапі Кубка світу в Тюмені була правильним рішенням.

"Це палиця із двома кінцями. З одного боку втратили квоту, з іншого боку зараз ситуація неоголошеної війни. Плюс нині наших моряків там утримують. Особисто я вважаю, що їхати туди і говорити, що спорт поза політикою, неправильно. Їхати у Тюмень було б неправильно. Це моя думка. Але, можливо, я не правий. У кожного своя правда і кожен дивиться зі свого боку", — заявив Підручний в інтерв'ю Sport Traveler UA.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А вот если бы поехали, может и моряков и отпустили бы .. да как бы, да когда бы ...
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andrei andrei
andrei andrei
Смешно.
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