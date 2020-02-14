Неймовірні Доломіти та ризик Підручного: чим запам’ятався старт чемпіонату світу з біатлону

Якщо де й можна знайти сніг за умов глобального потепління, то це на високогір’ї. Саме там, де зараз проходить чемпіонат світу з біатлону.

Селище Антерсельва-ді-Сопра або німецькою Антгольц-Оберталь (як відомо, на Півночі Італії у кожного населеного пункту є дві назви), де у четвер стартував чемпіонат світу з біатлону, розташоване в італійських Доломітах на висоті 1600 метрів. Відтак саме тут можна відчути таку рідкісну нині морозну й білу зиму.

Гонки в Антхольці проходять на тлі дуже мальовничих пейзажів Фото Олександра Гливинського

Вдихнувши приємний холод на повні груди, шанувальники біатлону водночас відчули й приємне передстартове очікування запеклих баталій. Антгольц, рівнозначно з німецькими Рупольдингом та Обергофом, є своєрідною "альма-матер" біатлону, тому побувати тут мріє кожен, хто вважає себе справжнім фанатом цього виду спорту. В Антерсельві один з найбільших біатлонних стадіонів на планеті - "Зюд-Тіроль Арена", що вміщує 15 тисяч глядачів, а ще чимало місць, де можна підтримувати атлетів безпосередньо біля траси, гучно надихаючи їх під час перегонів. Саме тут можна відчути, що таке біатлон на дотик.

Перше змагання нинішнього мундіалю – "Мікст-естафета" – зібрала загалом 20 тисяч вболівальників, які заповнили трибуни ще за дві години до старту. Публіка вміє розважати себе й сама, але організатори працюють із нею дуже вправно. Крім веселих музичних композицій, місцеві MC розповідають фанам цікаві новини та байки з біатлонного світу, аналізують шанси команд, закликають скандувати гасла підтримки всім разом. Одразу відчутно, це – фестиваль спорту.

Біатлонний стадіон в Антхольц-Антерсельві Фото Олександра Гливинського

Посеред усього цього виру емоцій, атлети розпочинають пристрілку за годину до старту гонки. Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра коригує стрільбу підопічних, за кілька метрів легендарний Уле-Ейнар Бйорндален, а нині колега Юрая на такій же посаді у збірній Китаю, дає вказівки азійським спортсменам. Сценарій роботи на розминці майже ідентичний у всіх команд: біатлоністи пристрілюються, переглядають трасу, а наприкінці здійснюють "закатку". А тоді – перевірка зброї й на старт.

The mixed relay is off! Who will be crowned World Champions in #antholz2020? Join us for all the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4mN8uaabtf — IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020

Постріл стартового пістолета тоне у багатотисячному гулі. На чолі - визнані лідери, Україна вибирається з незвичної 24-ї стартової позиції, що стала наслідком дискваліфікації на останньому етапі Кубка світу.

Норвегія нині виграє майже все, відтак команда на чолі з Тіріл Екгофф та Йоганесом Бьо підтвердила статус фаворита номер один зі старту. Цілком очікувано, конкуренцію скандинавам з перших метрів склали італійці. Франція одразу опустилася в глибину пелотона - Жюлі Сімон "настріляла" на коло штрафу.

Перший етап - Норвегія та Італія майже одночасно передають естафету, після чого маємо дуель головних конкурентів у загальному заліку Кубка світу – Доротеї Вірер та вже згаданої Екгоф. Доро вилізала зі шкіри, обганяла Тіріл по трасі, але на фініші етапу не те, що не обійшла норвежку, відпустивши її на 12 секунд, та ще й дозволила чешці Маркетовій обійти себе на останніх метрах.

Доротея Вірер часом хоч і випереджала Тірілл Екхофф на трасі, але в підсумку програла їй 12 секунд Фото Олександра Гливинського

Те, що не зробила Вірер, здійснив Лукас Гофер, протистояння якого з Тар’єм Бьо було окрасою естафети. У підсумку обидві команди прийшли на передачу естафети разом - 0,3 секунди різниці. І все ж, на останньому етапі фантастична форма молодшого з братів Бьо стала визначальною: як не прагнув Віндіш дістати Йоганнеса, зробити цього йому не вдалося: 15 секунд комфортної переваги привіз норвежець італійцю. Французи залишилися за бортом подіуму: після провалу Сімон ситуацію не змогли виправити ні Фуркад, ні Фійон-Майє. "Бронзу" взяли чехи, які показали найкращу стрільбу в гонці.

Дмитро Підручний Фото Олександра Гливинського

До останнього моменту претендували на нагороди українці. Наша команда підійшла до останнього етапу без промахів і лише з чотирма додатковими патронами. Капітан збірної Дмитро Підручний вирішив ризикнути на колі перед заключною стрільбою, не скидаючи темпу. На жаль, сміливий крок лідера команди не виправдався. Дмитро не зумів відновити дихання, використав усі три додаткових патрони, але навіть це не допомогло йому закрити останню мішень. Коло штрафу викинуло українців з числа претендентів на медалі…

П’яте місце у першій гонці чемпіонату – результат непоганий, однак зважаючи на те, що за ходом змагання були шанси на медаль, виникає відчуття розчарування. Однак це – біатлон, і тут без помилок не буває. Важливо те, що є гарний хід і точна стрільба Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Артема Прими, як і розуміння того, що Дмитро Підручний вміє працювати над помилками. А все це разом дає віру у те, що ми можемо відчути позитивні емоції на цьому мундіалі.

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Олександр Гливинський, спеціально для OBOZREVATEL. Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки Parimatch

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