Неймовірні Доломіти та ризик Підручного: чим запам’ятався старт чемпіонату світу з біатлону

Якщо де й можна знайти сніг за умов глобального потепління, то це на високогір’ї. Саме там, де зараз проходить чемпіонат світу з біатлону.

Селище Антерсельва-ді-Сопра або німецькою Антгольц-Оберталь (як відомо, на Півночі Італії у кожного населеного пункту є дві назви), де у четвер стартував чемпіонат світу з біатлону, розташоване в італійських Доломітах на висоті 1600 метрів. Відтак саме тут можна відчути таку рідкісну нині морозну й білу зиму.

Вдихнувши приємний холод на повні груди, шанувальники біатлону водночас відчули й приємне передстартове очікування запеклих баталій. Антгольц, рівнозначно з німецькими Рупольдингом та Обергофом, є своєрідною "альма-матер" біатлону, тому побувати тут мріє кожен, хто вважає себе справжнім фанатом цього виду спорту. В Антерсельві один з найбільших біатлонних стадіонів на планеті - "Зюд-Тіроль Арена", що вміщує 15 тисяч глядачів, а ще чимало місць, де можна підтримувати атлетів безпосередньо біля траси, гучно надихаючи їх під час перегонів. Саме тут можна відчути, що таке біатлон на дотик.

Перше змагання нинішнього мундіалю – "Мікст-естафета" – зібрала загалом 20 тисяч вболівальників, які заповнили трибуни ще за дві години до старту. Публіка вміє розважати себе й сама, але організатори працюють із нею дуже вправно. Крім веселих музичних композицій, місцеві MC розповідають фанам цікаві новини та байки з біатлонного світу, аналізують шанси команд, закликають скандувати гасла підтримки всім разом. Одразу відчутно, це – фестиваль спорту.

Посеред усього цього виру емоцій, атлети розпочинають пристрілку за годину до старту гонки. Старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра коригує стрільбу підопічних, за кілька метрів легендарний Уле-Ейнар Бйорндален, а нині колега Юрая на такій же посаді у збірній Китаю, дає вказівки азійським спортсменам. Сценарій роботи на розминці майже ідентичний у всіх команд: біатлоністи пристрілюються, переглядають трасу, а наприкінці здійснюють "закатку". А тоді – перевірка зброї й на старт.

The mixed relay is off! Who will be crowned World Champions in #antholz2020? Join us for all the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/4mN8uaabtf