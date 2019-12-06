"Не знаю, як вдалося": Джима прокоментувала "срібло" Кубка світу

Українська біатлоністка Юлія Джима, яка посіла друге місце в індивідуальній гонці Кубка світу, здивувалася тому, що змогла закрити усі 20 мішеней.

"Не знаю, як мені вдалося! Насправді, я дуже рада, що вийшло закрити всі 20 мішеней, враховуючи, що тут дуже вітряно і перед гонкою я через це хвилювалася", – цитує Джиму агентство Sport.ua.

Юлія Джима Еспрессо.TV

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Спортсменка також зазначила, що їй все ще потрібно набрати оптимальної кондиції.

"Так, я знала, що виходжу зі стадіону на останнє коло лідеркою – бачила на екрані відставання, але, напевно, я ще не в тій формі, щоб боротися за секунди, тому й програла. Але однаково я щаслива другому місцю!" – додала біатлоністка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Юлія Джима створила сенсацію в індивідуальній гонці Кубка світу в Естерсунді.

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