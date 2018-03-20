"Не та держава": глава українського біатлону вказав на важливий прокол України

Україна повинна зосередити зусилля на розвитку конкретних видів спорту, а не займатися всіма відразу. Таку думку президент Федерації біатлону країни Володимир Бринзак висловив на виїзному засіданні комітету Верховної Ради з питань бюджету.

"Мені держава доручила розвивати біатлон у нашій країні, але без вас, територіальних громад, цього не зробити... Ми - не та держава, в якій можна розвивати всі види спорту. Логічно було б зосередити зусилля на конкретних видах. У нас є традиції в біатлоні, тренерський склад. Ми просимо відкрити єдину спеціалізовану біатлонну школу, де будемо готувати олімпійських чемпіонів. Вважаю це дуже важливим для держави", - цитує Бринзака сайт "Тернополяни".

Раніше "Обозреватель" повідомляв про те, що збірна України з біатлону бойкотує фінальний етап Кубка світу сезону 2017-2018, який пройде в російській Тюмені.