"Не ризикувала": Підгрушна прокоментувала завоювання "дерев'яної" медалі на чемпіонаті світу з біатлону

Українська біатлоністка Олена Підгрушна, яка зайняла четверте місце в жіночому спринті на чемпіонаті світу з біатлону, розповіла про свої думки на завершальній стадії гонки.

"Я думала ризикнути та відстріляти якомога швидше, але коли прийшла на рубіж, то зрозуміла, що рішення ризикувати у цій ситуації не є виправданим. Потрібно вицілювати, влучати, щоб досягти найкращого результату – нуль промахів", – заявила Підгрушна, чиї слова передає Олександр Гливинський з Антхольцу спеціально для OBOZREVATEL.

Олена Підгрушна

Вона також поділилася емоціями від фінішу та розповіла, як пройшло останнє коло гонки.

"Не говорили імена, але постійно вели по колу. Говорили, скільки до п'ятого місця, до третього. Коли фінішувала, то дуже зраділа, побачивши себе на третій позиції, але було відчуття десь на підсвідомому рівні, що відразу за мною їде той, хто веде боротьбу за подіум", – додала наша спортсменка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверте місце Олени Підгрушної стало кращим результатом українок в жіночому спринті на чемпіонаті світу з біатлону.

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