"Не мій вибір": найсильніший біатлоніст світу зробив заяву про бойкот етапу Кубка світу в Росії

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону француз Мартен Фуркад вирішив не приєднуватися до бойкоту етапу Кубка світу в російської Тюмені. За словами лідера сезону, він має намір показати в РФ високі результати.

"Думаю, що кожен має право вирішувати сам за себе. Але це - не мій вибір, я хочу змагатися. Я вже далеко не в перший раз приїжджаю сюди. Мені подобається в Тюмені, тут відмінний стадіон. Сподіваюся, що зможу показати хороші результати і вдало завершити тут сезон", - сказав Фуркад, агентству новин "Тюменская арена".

Новини Україна позбудеться квоти на наступний сезон Кубка світу з біатлону

Як повідомляв "Обозреватель" збірна України вирішила бойкотувати фінальний етап Кубка світу нинішнього сезону в російської Тюмені. Також до бойкоту змагань у Росії приєдналися команди США, Канади, Чехії та словенець Клемен Бауер. Про наміри бойкотувати етап Кубка світу у Тюмені заявляли також представники збірної Швеції.