На Кубку світу з біатлону відбувся жіночий спринт: де Україна

Спринтерською гонкою серед жінок на 7,5 км у фінському Контіолахті продовжився 2-й етап Кубку світу з біатлону.

Найвище досягнення українських спортсменок показала Валентина Семеренко (9-те місце). Олімпійська чемпіонка Сочі провела ідеальну стрілянину на обох вогневих рубежах, але невисока швидкість не дала змоги українці боротися за подіум.

Дар'я Блашко стала ще однією представницею збірної України, яка відстрілялася на нуль у лежці та стійці. 24-річна ексбілоруска фінішувала 18-ю, програвши 1:21 переможниці.

Решта представниць збірної України завершила виступ за межами 20-го місця: Олена Підгрушна – 25-та, Катерина Бех – 63-тя, Юлія Джима – 66-та.

Найкращий час показала біатлоністка зі Швеції Ганна Еберґ. Вона на 9,6 секунди випередила француженку Анаїс Шевальє. Третє місце за сестрою переможниці – Ельвірою Карін Еберґ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відбувся чоловічий спринт 2-го етапу КС з біатлону. Жоден з українців не зумів пройти дистанцію без промахів. Найкращий із наших співвітчизників посів 20-те місце.

На першому етапі чоловіча збірна України провально виступила в спринтерських гонках.