На Кубку світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування: де Україна

Українська біатлоністка Дар'я Блашко фінішувала на 18-му рядку в гонці переслідування на 3-му етапі Кубку світу.

24-річна ексбілоруска стартувала з 24-ї позиції, грамотно розподілила сили по дистанції й ідеально відстрілялася на перших трьох вогневих рубежах. Записати собі "0" в графі промахи завадив четвертий вогневий рубіж.

Решта українок фінішували за межами 4-ї десятки. Юлія Джима 43-тя, а Катерина Бех 52-га. Валя Семеренко не стартувала.

Перемогу в пасьютi здобула норвежка Марті Олсбі Ройселанд. Переможниця суботнього спринту Дінара Алімбекова прийшла другою. "Бронза" у Жюльi Сімон iз Франції.

Результати гонки переслідування

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні жіноча збірна України з біатлону в естафеті неприємно упустила подіум, фінішувавши на 7-му рядку. Восьмими стали росіяни, через що коментатору Дмитру Губернієву довелося пожувати в прямому ефірі свою рукавичку.

Після гонки одна з біатлоністок збірної Росії розплакалася під час інтерв'ю.