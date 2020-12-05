Гонка переслідування на Кубку світу з біатлону завершилася сенсацією

Гонкою переслідування серед чоловіків на 12,5 км у фінському Контіолахті продовжився 2-й етап Кубку світу з біатлону.

Перемогу сенсаційно виграв Себастьян Самуельсон. 23-річний швед стартував 18-м, але зміг продемонструвати неймовірну швидкість і точність. На останньому вогневому рубежі він приїхав разом з Йоханнесом Тінгнесом Бьо, проте зробив на один неточний постріл менше.

Johannes Thingnes Boe misses twice while @SebbeSamuelsson only throws one wide - and is on his way to a potential first World Cup victory ! 🇸🇪💪



Watch the men 's pursuit LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6StiLRv70J - IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2020

У підсумку норвежець став третім, програвши на фініші французькому біатлоністу Фаб'єну Клоду.

Збірна України не змогла показати високих результатів. Після невдалого виступу "синьо-жовтих" у спринті, у цій дисципліні змогли виступити лише Артем Прима і Дмитро Підручний.

Прима вдало розпочав виступ, але 3 промахи на другому вогневому рубежі позбавили його якогось шансу на високе місце (26-й).

Підручний провів гонку-переслідування значно слабше. Чемпіон світу не зміг відстрілятися чисто ні на одному з чотирьох вогневих рубежів, зробив у підсумку 5 неточних пострілів, і фінішував 38-м.

Відзначимо, що Україна в жіночій гонці переслідування буде представлена також двома спортсменками. Дар'я Блашко й Олена Підгрушна пiдуть у бій 18-ю і 25-ю відповідно. Решта представниць нашої збірної напередодні в спринті фінішували за межами 60-го місця.