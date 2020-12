Гонка переслідування на Кубку світу з біатлону завершилася сенсацією

Гонкою переслідування серед чоловіків на 12,5 км у фінському Контіолахті продовжився 2-й етап Кубку світу з біатлону.

Перемогу сенсаційно виграв Себастьян Самуельсон. 23-річний швед стартував 18-м, але зміг продемонструвати неймовірну швидкість і точність. На останньому вогневому рубежі він приїхав разом з Йоханнесом Тінгнесом Бьо, проте зробив на один неточний постріл менше.

Johannes Thingnes Boe misses twice while @SebbeSamuelsson only throws one wide - and is on his way to a potential first World Cup victory ! 🇸🇪💪



Watch the men 's pursuit LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6StiLRv70J