На КС з біатлону пройшов жіночий спринт: де українки

Українські біатлоністки не змогли поборотися за медалі у спринтерській гонці на третьому етапі Кубка світу, який приймає австрійський Хохфільцен.

Проблемою для наших співвітчизниць стала стрільба лежачи: другий вогневий рубіж без промахів зуміла пройти лише Дар'я Блашко. Однак 24-річна спортсменка істотно програла суперницям по трасі.

У підсумку найкращою у складі національної команди стала Юлія Джима, яка зайняла 22-е місце. Блашко фінішувала недалеко від своєї партнерки – на 24-й позиції.

Перемогу ж у гонці вперше в кар'єрі здобула білоруська біатлоністка Дінара Алімбекова. Другою стала титулована норвежка Тіріл Екхоф. А бронзову нагороду завоювала Франциска Пройсс з Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації біатлону Укараїні Володимир Бринзак закликав уболівальників не робити висновків за першими результатами в новому сезоні.