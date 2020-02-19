На чемпіонаті світу з біатлону ледь не застрелили людину

На чемпіонаті світу з біатлону в Антгольці трапилася надзвичайна ситуація. Під час жіночої гонки на стрільбищі біля мішеней була помічена невідома людина, яка опинилася на лінії вогню.

Як повідомляє NRK, тренери збірної Норвегії помітили особу, що порушила правила безпеки й перебувала небезпечно близько до мішеней. Наставники норвезької збірної спробували докричатися до неї, однак та не відреагувала, продовживши підніматися на пагорб.

На чемпіонаті світу з біатлону сталася надзвичайна подія

"Є правила безпеки на стрільбищі, які стверджують, що там нікого не повинно бути. Це дуже небезпечно. Хтось може справді постраждати. А ви можете уявити, яке це буде для стрільця? Це буде жахливо. Коли хтось проходить за мішенями, це починає турбувати спортсменів, тому що вони думають про безпеку", – оцінив ситуацію тренер збірної Норвегії Зігфрід Мазе.

На незнайомця за стрілецькими установками справді звернули увагу не лише тренери, а й біатлоністки, які в цей час опинилися на рубежі.

"Я саме збиралася стріляти, коли це відбулося. Звісно, таке буває дуже рідко, щоб постріл пройшов так далеко від мішені, але це те, чого не повинно трапитися. На табличці абсолютно ясно написано, що там перебувати не можна", – сказала членкиня збірної Норвегії Інгрід Тандревольд.

Пізніше стало відомо, як невідомий опинився в небезпечній зоні. Виявилося, що в той момент, коли порушник проігнорував заборонні знаки та пройшов за стрілецькі установки, відповідальний за цю ділянку охоронець був відсутній на своєму посту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможницею жіночої індивідуальної гонки стала італійка Доротея Вірер. Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина.

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