Одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв скандально висловився на адресу іноземних спортсменів, який критикують російського біатлоніста Олександра Логінова.
Дмитро Губернієв і Олександр Логінов
@guberniev_dmitry
"Знаєте що, хлопці! Скажу так! Хто все ще вимагає покаяння від біатлоніста Логінова, можуть сміливо йти в д*пу! Сміливо!" – написав Губернієв у себе в Telegram.
Раніше колишня німецька біатлоністка Каті Вільгельм заявила, що чекає від Логінова вибачень і каяття через допінговий минулого.
11 січня французький біатлоніст Мартен Фуркад розкритикував перемогу Олександра Логінова в спринтерській гонці в Оберхофі, назвавши ситуацію ганьбою.
До цього норвезькі біатлоністи негативно висловилися про повернення Олександра в професійний спорт. Росіянин виграв "срібло" спринту на етапі Кубка світу в чеському Нове Мєсто.
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