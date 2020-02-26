Одіозний російський коментатор Дмитро Губернієв скандально висловився на адресу іноземних спортсменів, який критикують російського біатлоніста Олександра Логінова.

Дмитро Губернієв і Олександр Логінов @guberniev_dmitry

"Знаєте що, хлопці! Скажу так! Хто все ще вимагає покаяння від біатлоніста Логінова, можуть сміливо йти в д*пу! Сміливо!" – написав Губернієв у себе в Telegram.

Новини Поліція влаштувала облаву на збірну Росії на чемпіонаті світу з біатлону

Раніше колишня німецька біатлоністка Каті Вільгельм заявила, що чекає від Логінова вибачень і каяття через допінговий минулого.

11 січня французький біатлоніст Мартен Фуркад розкритикував перемогу Олександра Логінова в спринтерській гонці в Оберхофі, назвавши ситуацію ганьбою.

До цього норвезькі біатлоністи негативно висловилися про повернення Олександра в професійний спорт. Росіянин виграв "срібло" спринту на етапі Кубка світу в чеському Нове Мєсто.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!