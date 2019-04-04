"Можемо попрощатися": Підручний дав сміливий прогноз на майбутнє Фуркада

Нещодавній лідер світового біатлону Мартен Фуркад провалив минулий сезон, зайнявши в загальному заліку лише 12 місце.

Фуркад не тільки випав із топ-10, а й не взяв на чемпіонаті світу в Естерсунді жодної медалі, що вдалося українцю Дмитру Підручному. В інтерв’ю OBOZREVATEL Підручний дивується такому регресу іменитого француза та цілком реально допускає завершення його кар’єри в наступному сезоні за декількох умов.

"В минулому сезоні Фуркад добре конкурував із Йоханнесом Бьо, вони були майже нарівні, і доля Великого глобуса вирішувалася фактично до останнього. Проте зараз Фуркад взагалі провалив сезон і став "середнячком", тож Йоханнес домінував сам", — каже Підручний.

"Що трапилося? Можливо, Фуркад загалом втратив мотивацію чи, може, хворів багато під час сезону. На такий спад зазвичай впливає багато причин. З однієї сторони й дивно, що "вчорашній" кращий біатлоніст планети опустився до такого рівня. Пам’ятаю, як він спеціально пропускав етапи Кубка світу, щоб підготуватися до ЧС, але це нічого не дало. Дивно, що збільшена підготовка до чемпіонату світу за рахунок пропусків гонок Кубка світу не допомогла йому", — проаналізував ситуацію Дмитро.

Мартен Фуркад

Провал Фуркада багато хто пов’язує з його станом здоров’я, що може виправитися вже в наступному сезоні. Більшість вболівальників ще очікують повернення Мартена на вершину світового біатлону, але Підручний не поспішає з такими прогнозами.

"Думаю, тут ще питання, чи Фуркад взагалі повернеться на рівень збірної Франції, щоб конкурувати з тим же Фійоном-Має та іншими. Якщо він не підтягнеться на цей рівень та не поверне стабільність, то наступний сезон цілком реально може стати останнім для нього", — вважає Підручний.

Найвище досягнення 30-річного Фуркада в цьому сезоні — три золоті медалі на двох перших етапах Кубка світу, в Поклюці та Хохфільцені. На чемпіонаті світу Фуркад піднімався максимум на 5-те місце в пасьюті, який виграв наш Дмитро Підручний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністи увійшли до кращих снайперів Кубка світу минулого сезону.

Повну версію інтерв'ю Дмитра Підручного чекайте на нашому сайті найближчим часом.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!