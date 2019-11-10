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10 листопада • оновлено в 16:29
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"Не хочу на собі випробовувати": біатлоністка збірної України загнобила "російську систему"

"Не хочу на собі випробовувати": біатлоністка збірної України загнобила "російську систему"
Дівчина дала відверте інтерв'ю
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Дворазова призерка чемпіонату світу в естафеті. Анастасія Меркушина розкритикувала систему відбору збірної Росії з біатлону на перші етапи Кубка світу.

"До стартів в Шушенi ми спеціально, природно, не підводимося. Я не хочу на собі відчувати російську систему, коли готуєшся тільки до відборiв, а потім не можеш на рівні пробігти весь сезон. До чемпіонату світу ще дуже довго, і я не бачу сенсу входити в форму за два тижні до старту Кубка світу. Мене не лякають можливі підсумки відбору, не лякає перспектива Кубка IBU, тому що це, скажімо так, також непогана можливість позмагатися, завоювати кришталевий глобус, наприклад", – цитує 24-річну біатлоністку збірної України Biathlonnews.

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За спиною Підручного: підсумки біатлонного сезону для збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністи нашої збірної Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний до Дня української писемності та мови, який відзначається 9 листопада, зачарували мережу патріотичним флешмобом.

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Особа
Анастасія Меркушина
Теги
збірна Росії з біатлону Збірна України з біатлону
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