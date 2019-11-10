"Не хочу на собі випробовувати": біатлоністка збірної України загнобила "російську систему"

Дворазова призерка чемпіонату світу в естафеті. Анастасія Меркушина розкритикувала систему відбору збірної Росії з біатлону на перші етапи Кубка світу.

"До стартів в Шушенi ми спеціально, природно, не підводимося. Я не хочу на собі відчувати російську систему, коли готуєшся тільки до відборiв, а потім не можеш на рівні пробігти весь сезон. До чемпіонату світу ще дуже довго, і я не бачу сенсу входити в форму за два тижні до старту Кубка світу. Мене не лякають можливі підсумки відбору, не лякає перспектива Кубка IBU, тому що це, скажімо так, також непогана можливість позмагатися, завоювати кришталевий глобус, наприклад", – цитує 24-річну біатлоністку збірної України Biathlonnews.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоністи нашої збірної Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний до Дня української писемності та мови, який відзначається 9 листопада, зачарували мережу патріотичним флешмобом.

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